عاجل.. الشروط العقارية لحجز شقق نزهة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة

«نزهة الأندلس» مشروع سكني عبارة عن كمباوند متكامل، يوفر داخله الخصوصية، طرحت به وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الوحدات السكنية، بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 130 متر 2 وحتى 150 متر 2، عبر موقع بنك التعمير والإسكان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الشروط العقارية لحجز شقق نزهة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لكراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

الشروط العقارية لحجز شقق نزهة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة

1) التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل عنـه للغير أو التصرف في الوحـدة بـأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقة أو المقيدة للملكية إلا بعد الرجوع لحساب تمويل الإسكان الاقتصادي والجهة المالكة، وبعد سداد المصروفات المقررة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة.

2) حالات وقواعد إلغاء التخصيص / التعاقد:

- بناء على طلب المخصص له الوحدة.

- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 15% من قيمة الوحدة +2 %من قيمة الوحدة وذلك في خلال المهلة الممنوحة للسداد.

- عدم سداد قسطين متتالين من أقساط ثمن الوحدة طبقا لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي (الجهة - استخدام الوحدة في أي نشاط مخالف للنشاط السكني).

- في حالة مخالفة شروط الحجز أو أي بند من البنية الواردة بالكراسة.

- في حالة عدم التعاقد أو الاستلام في الموعد المحدد للاستلام.

3) المبالغ التي يتم خصمها في حالة إلغاء التخصيص أو التعاقد:

- قبل الاستلام: يتم خصم (2% مصاريف إدارية ) من قيمة الوحدة والمصاريف إدارية.

- بعد الاستلام: يتم خصم (2%) من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية بالإضافة الى خصم مقابل أشغال قدره 7% سنويا.

- في ضوء الحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظیم اتحاد شاغلين يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبلغ المقرر (5% من قيمة الوحدة)عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال السيئة ويتم التصرف من عند الوديعة، بالإضافة إلى نسبة (1% من قيمة الوحدة) عن العام الأول والواردة بالشروط العالية على الأمن والنظافة والصيانة المرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرط أساسي تتعاقد على الوحدة.

- يتم عمل التسوية المالية في نهاية كل عام ويلتزم المخصص له الوحدة بسداد فروق تكاليف الصيانة الزائدة عن عاند الربيعة.

4) جميع المخاطبات الصادرة من بنك التعمير والإسكان، وحساب تمويل الإسكان الاقتصادي لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارهـا قانونـا طالما كانت مرسلة علـى عنـوان المراسلات لصـاحب الشأن المسجل بيانات الحجز علي الموقع الإلكتروني.