كراسة شروط حجز شقق «نزهة الأندلس» بمساحات تصل إلى 150 مترا مربعا

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أمس، عدد من الوحدات السكنية، داخل مدينة القاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 130 متر2 إلى 150 متر2، ضمن مشروع «نزهة الأندلس»، وهو عبارة عن «كومباوند سكني»، تم تنفيذه على أعلي مستوى، ويضم كافة الخدمات والإمكانات التي توفر حياة متكاملة للسكان.

سداد مقدم حجز 100 ألف جنيه وباقي القيمة على أقساط ربع سنوية

وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حجز شقق نزهة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، «أون لاين»، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان، من خلال سداد مقدم حجز قيمته 100000 جنيه، ومن ثم سداد باقي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات كحد أقصى.

ووفقا لكراسة شروط شقق نزهة الأندلس، يشترط للتقدم للحجز أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وأن يكون لديه أهلية التصرف والتعاقد، بشرط ألا يكون سبق له أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

يشترط أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية

كما يشترط لحجز شقق نزهة الأندلس عدم تغيير الغرض المخصص للوحدة وهو السكن، وتعتبر كراسة الشروط جزأ لا يتجزأ من عقد البيع.

ويمكن لجميع المواطنين الراغبين في حجز شقق نزهة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، أن يقوموا بالاطلاع على كراسة شروط شقق نزهة الأندلس pdf، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، من خلال زيارة هذا الرابط.