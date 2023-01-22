أسعار شقق «نزهة الأندلس» في مدينة القاهرة الجديدة.. تقسيط 3 أو 5 سنوات

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 672 وحدة سكنية، تابعة لمشروع «نزهة الأندلس» في مدينة القاهرة الجديدة، واشترطت أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز أون لاين على موقع بنك التعمير والإسكان، بدءا من اليوم حتى 2 فبراير 2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أسعار شقق «نزهة الأندلس» بمدينة القاهرة الجديدة ونظام السداد وفقا لكراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق عبر موقع بنك التعمير والإسكان.

أسعار شقق «نزهة الأندلس» بمدينة القاهرة الجديدة

- أسعار الوحدات محددة ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

- وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحددة والموحدة بالشروط العقارية بالكراسة ويتم سدادها عند التعاقد.

- تحديد قيمة تقديرية (1 %من قيمة الوحدة ) لأعمال الصيانة والنظافة والحراسة.

- تحديد مبلغ 100ألف جنيه قيمة تخصيص مساحة تسع لسيارة واحدة بالجراج الكائن أسفل العقار، وسداد هذه القيمة دفعة واحدة.

- سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد المعمول بها (غاز- كهرباء- مياه).

نظام سداد شقق «نزهة الأندلس» بمدينة القاهرة الجديدة

- سداد مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 1000 جنيه مصروفات تسجيل ولا ترد.

- استكمال سداد 15% من قيمة الوحدة السكنية بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية من قيمة الوحدة، وذلك خلال شهر من نهاية الحجز خلال الفترة من 12/2/2023/ إلى 16/3/2023.

- سداد 10% من قيمة الوحدة خلال 6 شهور من نهاية الحجز.

- سداد دفعات ربع سنوية قيمتها 22000 بعدد 12 دفعة تبدأ من الربع الأول بعد سداد نسبة الـ 10%.

- سداد نسبة 20% قبل التعاقد واستلام الوحدة.

- لن تسلم وحدة «نزهة الأندلس» بمدينة القاهرة الجديدة، إلا بعد سداد نسبة 60 % من قيمة الوحدة المخصصة.

- باقي ثمن الوحدة الـ40% يسدد من خلال أقساط متساوية ربع سنوية، لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات.