مواصفات شقق «نزهة الأندلس» بالقاهرة الجديدة بعد الإعلان عن بدء الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن محور الإسكان الاقتصادي بمشروع «نزهة الأندلس» بمدينة القاهرة الجديدة، بإجمالي 672 وحدة سكنية، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز online على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 22 يناير الجاري، وحتى يوم 02/02/2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواصفات شقق «نزهة الأندلس» بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لكراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق، بموقع بنك التعمير والإسكان.

مواصفات شقق «نزهة الأندلس» بمدينة القاهرة الجديدة

- المشروع مكون من 28 عمارة سكنية مكونة من: «بدروم جراج+ دور أرضي و5 أدوار متكررة وبكل دور 4 وحدات سكنية بإجمالي 672 وحدة سكنية».

- مدخل وسلم العمارة مجهز بأرضيات وحوائط من الجرانيت، والعمارة مزودة بمصعد يخدم سكان العمارة.

- تخصيص عدد 24 مكان لانتظار السيارات لعدد 24 وحدة سكنية بالبدروم، بحيث يصبح لكل وحدة سكنية مكان مخصص لانتظار السيارات.

- تم تصميم المساحات والتقسيم الداخلي للوحدة السكنية لتناسب جميع المستويات حيث تتراوح المساحات من 130 إلى 150 م2.

- الوحدة السكنية مكونة من صالة استقبال 2 قطعة، 3 غرف نوم، 2 حمام، مطبخ.

- روعي استخدام أجواد الخامات والمواد المحلية في أعمال التشطيبات الداخلية.

- تم تأسيس وتجهيز الشقة لتكون ملائمة لنظام سمارت في حالة رغبة الساكن لتحويل الشقة للأنظمة الذكية مستقبلا.

- كل وحدة سكنية مجهزة بحوامل للتكييف وتم الأخذ في الاعتبار عمل شبكة صرف للتكييف.

- يتم استخدام أجواد أنواع العزل المائي للحمامات والسطح وكذلك العزل الحراري للسطح.

- تقع قطعة الأرض المخصصة لمنطقة الخدمات بموقع متميز.

- تم تخطيط المشروع على هيئة كومباوند محاط بكامل المسطح للخصوصية والأمان.

- المكان مزود بـ 2 بوابة دخول وخروج وغرف للأمن.

- المشروع مكتمل المرافق «كهرباء، غاز، مياه، صرف، اتصالات، شبكة طرق، لاند سكيب».

- تم تصميم اللاند سكيب كطراز معماري فريد مكون من الإنترلوك والمجموعة الخرسانية المطبوعة.