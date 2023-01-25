أنشطة مركز جمال عبد الناصر الثقافي في الإسكندرية خلال إجازة نصف العام

ينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية في الإسكندرية، برنامج أنشطة وفعاليات للأطفال والنشء تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، بدءًا من السبت المقبل حتى الخميس 9 فبراير.

المركز حرص على وضع أنشطة تتنازل فعاليات مختلفة

وحرص المركز على وضع برنامج أنشطة وورش عمل تتناول فعاليات مختلفة ومهارات متعددة، لتشجيع الأطفال والنشئ على تنمية مواهبهم ومهاراتهم والتعرف عليها، ويقوم بتقديم البرنامج مجموعة من المتخصصين في هذه المجالات، بالإضافة إلى أنشطة المركز المستمرة وأنشطة القراءة والإطلاع للأطفال والكبار، وبدء فعاليات ورشة «مطلوب ممثل»، والتي تعد باكورة للنشاط المسرحي بالمركز، ونواه لتشكيل فرقة المركز المسرحية.

الورشة تُدرب الشباب على أدوات الممثل

ووفق بيان مركز جمال عبد الناصر الثقافي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تدرب الورشة الشباب على أدوات الممثل وطريقة استخدامها لبناء الشخصيات في الدراما ومبادئ مواجهة الجمهور.