موعد انتهاء إجازة نصف العام 2023 للمدارس والجامعات.. وبداية التيرم الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار، أن موعد انتهاء إجازة نصف العام 2023 للمدارس والجامعات، ستكون يوم 9 من فبراير المقبل.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2023 للمدارس والجامعات

ووفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية و مجلس شئون التعليم و الطلاب ماقبل الجامعي، يبدأ التيرم الثاني 11 فبراير، لمختلف المراحل التعليمية.

موعد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وفي السياق ذاته، أكد الأعلى للجامعات الحكومية ضرورة الإسراع من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 مطلع الفصل الدراسي الثاني للكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، موضحا أن الامتحانات صارت بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وأن نسب حالات الغش ضئيلة جدا مقارنة بالأعوام.

وأوضح أن السبب يرجع إلى التوسع في الاختبارات الإلكترونية وبنظام البابل شيت، وكذلك التوسع من أعمال التصحيح الإلكتروني.