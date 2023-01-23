موعد فتح المدارس 2023 التيرم الثاني وعدد أيام إجازة نصف العام

يتساءل أولياء الأمور والطلاب بجميع المراحل التعليمية، عن موعد فتح المدارس 2023 بداية التيرم الثاني، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني ومدة الدراسة الفعلية، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد فتح المدارس 2023 التيرم الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بدء التيرم الثاني يوم 11 فبراير 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتستمر حتى يوم 8 مايو 2023، وتكون مدة الدراسية الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 96 يومًا، وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها القانون.

إجازة نصف العام

وأشارت وزارة التعليم، أن إجازة نصف العام تبدأ يوم 28 يناير الحالي لجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وتستمر حتى يوم 9 فبراير2023، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية للمراجعة.

مواعيد امتحانات الثانوية والدبلومات

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 وفقا ًللكتاب الدور الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية وهي كالتالي:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

- مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

- مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.