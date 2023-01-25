«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة حول مدن وقرى قنا بحضور نائب المحافظ

بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول عدد من القضايا بالمحافظة.

ابرز طلبات الإحاطة

وكانت أبرز الطلبات المقدمة، طلبا من النائب خالد أبو نحول حول سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، فضلًا عن ضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني للمدينة والرقي بالمركزين وذلك لتحسين جودة حياة المواطنين، وطلب آخر حول توقف تنفيذ أعمال كوبري كوم يعقوب بمركز أبو تشت، الذي يربط بين العديد من القرى، وتهالك كوبري نجع الزهرة والنخلة التابعين لقرية النجوع بمركز فرشوط، مع العلم أن هذا الكوبري يربط بين البلدة وكل نجوعها الكائنة بالجهة الشرقية.

تفاصيل طلب الإحاطة

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد شحات، بشأن إنشاء طريق بداية من كوبري الزرقة الغربي يمر شمالًا للقادم من العزب مارًا بأرض أملاك الري ويمر يمينًا إلى الجهة الشرقية من مصرف الزرقة، ويمتد حتى ترعة أبو حمار العربية بطول 3 كيلو مترات، وذلك لتكون بديلًا عن كوبري الزرقة المتهالك الواقع على ترعة الفؤادية، الأمر الذي سيؤدي إلى سيولة حركة السير ويحد من المشاكل والمصادمات بين الأهالي.

كما تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد حول إنشاء جبانات جديدة لقرى «بخانس وجزيرة الروم والزرقة والشقيقي والقليعة»، غرب وشرق النيل مركز ابو تشت محافظة قنا، وذلك بما لا يتعارض مع الصحة العامة.

واستعرض النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة منه أمام اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني، وحضور حازم عمر نائب محافظ قنا.