رئيس «النواب» يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة: ذكرى عطاء الأبطال

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

ذكرى عيد الشرطة و25 يناير

وقال جبالي في برقيته: «يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن نواب المجلس، بأصدق التهاني وأطيب الأماني بذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يحل علينا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام، ويتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير».

وتابع رئيس مجلس النواب: «واجب علينا أن نخلد ذكرى شهدائنا من رجال الشرطة الأبرار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقدّموا أرواحهم ثمنا غاليا فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس، ويتواصل عطاؤهم يوما بعد يوم ليؤكدوا أنّهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بعنايته».

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة، قائلًا: «كل عام وأنتم بخير، ورجال شرطتنا البواسل، والشعب المصري العظيم بخير وأمن وأمان».