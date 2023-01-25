وكيل «خطة النواب»: 30 مليون جنيه لتجديد خطوط المياه في 3 مراكز بسوهاج

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّه جرى إضافة 30 مليون جنية للخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج، لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز طما وطهطا وجهينة، بناء على الطلب المقدم منه، والنائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بسوهاج، وعضو لجنة الخطة والموازنة، والذي وافقت عليه وأوصت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والصادر بها موافقة بموازنة العام المالي 2022-2023، بزيادة الخطة الاستثمارية لسوهاج 30 مليون جنية لهذا الشأن.

إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في سوهاج

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، أنّه جار البدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بقيمة 30 مليون جنيه، منها 15 مليونا بمركز طهطا و10 بمركز طما و5 بمركز جهينة، والمقرر الانتهاء منها في مايو 2023.

تغيير خطوط المياه القديمة بأخرى بلاستيكية

وأشار سالم، إلى أنّ خطة الإحلال والتجديد تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة بلاستيكية، وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب للمناطق المستهدفة، موضحا أنّ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا، تتم بشارع الشيخ فتحي طهطاوي، وشارع مسجد الشيخ غريب، وشارع مسجد أبوالقاسم، وشارع ترعة نجع حمادي، وشارع الشيخ طه، ونزلة سليم الكاشف، ومنطقة الفخرانية، وشارع المقابر، وشارع مدرسة السلام، وشارع طريق بنهو وتفرعاته، وشارع صلاح سالم القبلي بتفرعاته، وشارع مدرسة التحرير، وساحل طهطا تفرعات شارع أبو كلام، وتفرعات شارع النوايب، وشارع الاشتراكية القبلي، والتى يستفيد منها 70 ألف نسمة.

وأضاف أنّ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز طما بشارع الاتحاد وتفرعاته، وشارع طلعت حرب، وشارع الردمة، وشارع الطناطوة، واستكمال شارع مدرسة السلام، ونجع الشيخ بطريق السوق، وساحل طما الغربي البحري والغربي القبلي، والتي يستفيد منها 38 ألف نسمة.

ولفت إلى أنّ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز جهينة، بشارع عمر بن الخطاب غرب منطقة الصنايع، وكذلك قرية نزة المحزمين والشريفة الغربية، ونجع الحويج بجهينة الشرقية، والتي يستفيد منها 45 ألف نسمة.