محللة سياسية: إرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا لن يغير مجرى الأزمة

قالت علا شحود، الكاتبة والمحللة السياسية، إنَّ قبول ألمانيا بتوريد دبابات «ليوبارد»، إلى أوكرانيا مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فشل المناقشات خلال الأيام الماضية.

وأضافت «شحود» في مداخلة عبر «سكايب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ وجود دبابات «ليوبارد» يزعج روسيا على أرض المعركة، لكن موسكو تدرك تمامًا أن هذه الدبابات لن تغير مجرى الحرب.

روسيا تمتلك 3 أضعاف الدبابات التي توجد في جميع الدول الغربية

وذكرت المحللة السياسية، أن روسيا تمتلك 3 أضعاف الدبابات التي توجد في جميع الدول الغربية، وتوقعت حدوث مفاجآت أخرى سوف تشهدها الأزمة «الروسية - الأوكرانية» خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن روسيا أظهرت حسن النية من خلال رغبتها في استكمال المفاوضات، لكن أوكرانيا لم تلتزم بها لأن أمريكا والغرب لا يريدان إنهاء الحرب.

وترى الخبيرة السياسية، أنَّه حال مبادرة روسيا بالدعوة إلى مفاوضات سلمية سوف ترفضها أوكرانيا، لأن هناك شروطًا تملى عليها من الغرب، وبالتالي «كييف»، أثبتت مقولة أنها «لعبة في يد أمريكا».