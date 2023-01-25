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تشييع جثمان طالبة توفت أثناء امتحان الإعدادية بالبحيرة.. شقيقها مات من أسبوعين

كتب:

إحسان شعبان
01:44 م | الأربعاء 25 يناير 2023
تشييع جنازة طالبة البحيرة

تشييع جنازة طالبة البحيرة

شيّع الآلاف من أهالي قرية «البردلة»، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جثمان الطالبة شروق خليف، والتي لقيت مصرعها أثناء أداء امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، لتلحق بشقيقها الأكبر «محمد» الذي توفى قبل أسبوعين إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله.

انهيار أسرة طالبة البحيرة 

وارتفع صراخ وعويل أسرة الطالبة شروق خليف، لاسيما أنها لم تكن تعاني من أمراض، وردد والدها «مع السلامة يا عروسة، سلمي لي على أخوكي محمد»، حسبما ذكر محمد رمضان، أحد أهالي القرية لـ«الوطن».

كلمات مبكية لوالدة طالبة البحيرة 

وتابع «رمضان»، ودموعه تنهمر على وجهه، أن والدتها فقدت وعيها أثناء تشييع جثمان ابنتها، ورددت «عيالي الاتنين راحوا مني في أسبوعين، كنت بدعي لها امبارح تنجح، والنهاردة بدعي لها تدخل الجنة، يا وجع قلبي».

ورددت والدة الطالبة شروق كلمات أبكت الجميع قائلة «ولادي راحوا مني، البيت فضي عليا مرة واحدة، يا وجع قلبي عليكم يا ولادي، مش هقدر أعيش من بعدكم، يارب صبرني، يارب ارحمهم، ويكونوا مع بعض في الجنة، ولادي شهداء العمل والعلم».

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى جثة طالبة تدعى شروق خليف، والتي توفت أثناء أداء امتحان الشهادة الإعدادية، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة. 

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