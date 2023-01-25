توقيع الكشف الطبي على غير القادرين بـ4 قرى في قافلة لجامعة طنطا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، قافلة طبية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 115 مريضا من غير القادرين بقرية كوم عبود في مركز بسيون، وقريتي كفور بلشاي وكفر المحروقي بمركز كفر الزيات، وقرية كفر عصام مركز طنطا فى محافظة الغربية، في إطار جهود التحالف الوطني.

تكلفة 15 ألف جنيه

وأعلن أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدأ أن القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بتكلفة إجمالية بلغت 15 ألف جنيه.

وثمن عبدالمتجلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

الأشعة والفحوصات بالمجان

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.