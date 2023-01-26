خطوات صرف تعويض البطالة للمؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمؤمن عليه التقدم بطلب صرف تعويض البطالة، وذلك للعاملين بالقطاع العام أو فى القطاع الخاص، لافتة إلى أنه يتم صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه، ابتداء من ثامن يوم تنتهى فيه خدمته أو ينتهى عقد عمله بحسب الأحوال.

تعويض البطالة يستمر لمدة 12 أسبوعا

ولفتت إلى أن صرف تعويض البطالة يستمر حتى اليوم السابق لالتحاق الشخص المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا، مؤكدة أن تلك المدة تمتد إلى 7 أشهر، في حال تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، وتجاوز مدة اشتراكه فى التأمينات 36 شهرًا.

طريقة حساب نسب تعويض البطالة

وأشارت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، إلى أن تعويض البطالة يجرى صرفه خلال فترة التدريب المهني، التي يقررها مكتب القوى العاملة، موضحة أن تعويض البطالة يحسب خلال مدة التعطل وفقًا لهذه النسبة من أجر الاشتراك الأخير: «الـ4 أسابيع الأولى تكون النسبة 75%، و65% لـ4 أسابيع الثانية، والـ4 أسابيع الثالثة تصرف 55% ، كما يصرف 45% لباقى الأسابيع».

اجراءات الحصول على تعويض البطالة

وأوضحت أنه يتم اتباع عدة إجراءات للحصول على تعويض البطالة كالتالي:

- يتقدم المؤمن عليه لمكتب العمل بنموذج استمارة 6 في الأسبوع الأول لتعطله وذلك لكي يسجل اسمه .

- يحصل على شهادة قيد، وذلك وفقا لقانون العمل.

- يتقدم المؤمن عليه خلال 14 يوم كحد أقصى بطلب إلى هيئة التأمينات ويرفق بها شهادة القيد.

- تحرر هيئة التأمينات الاجتماعية بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه.

- تسلم الهيئة في حالة الاستحقاق بطاقة الصرف للمؤمن عليه، وذلك قبل موعد صرف الدفعة الأولى.