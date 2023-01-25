عائد أسبوعي على وديعة بنك قناة السويس 2023 لا توفره الشهادات

يقدم بنك قناة السويس، عائدا متميزا على ودائع الراغبين في حفظ مدخراتهم لفترات قصيرة الأجل، تبدأ من أسبوع وحتى 12 شهراً، سواء بالجنيه المصري أو العملات الرئيسية الأخرى.

ماراثون أسعار الفائدة

وتتنافس البنوك العاملة في السوق المحلية، لجذب المزيد من العملاء عبر تصميم منتجات مصرفية جذابة تناسب احتياجات الجميع، في وقت جاءت شهادة الـ 25% المطروحة من قبل بنوك مصر والأهلي والقاهرة لتدفع بقية البنوك لتقديم منتجات ذات عائد متميز وبشروط جيدة.

زيادة أسعار الفائدة 3%

كان البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس، ليصبح الأول 16.25% والثاني 17.25% اعتباراً من نهاية ديسمبر الماضي.

ودائع لفترات قصيرة تبدأ من أسبوع

وأعلن بنك قناة السويس، جدول أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل، والتي تناسب احتياجات الراغبين في الحصول على رأس المال خلال فترة قصيرة تبدأ من أسبوع حتى عام، وهي ميزة لا توفرها الشهادات الادخارية التي تبدأ من عام.

عائد مغري لأصحاب المدخرات

وفق جدول أسعار الفائدة على الودائع في بنك قناة السويس، فإن البنك الحكومي يمنح أصحاب الودائع بالجنيه المصري 2% شهرياً، و2.25% كل شهرين، أو 2.50% في ودائع الـ 3 شهور، وتصل نسبة العائد لـ 3.25% على ودائع السنة، وذلك للمدخرات من 2000 جنيه فأكثر، في حين يمنح عائد أسبوعي 0.25% على المدخرات من 100 ألف جنيه فأكثر.

شهادة الـ 25%

وبحسب إعلان بنكي الأهلي ومصر، أمس، فإن آخر موعد لشهادة الـ 25% هو بنهاية شهر يناير الجاري، بعدما حققت الحصيلة المستهدفة من الطرح.