بعد قرار «المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات بنك قناة السويس

أعلن البنك المركزي المصري في شهر ديسمبر من العام الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.25% و17.25%، بنسبة 3 %، وبدأ بنك قناة السويس في زيادة أسعار الفائدة على الشهادات اعتبارا من يناير 2023 الجاري.

أسعار الفائدة على الشهادات في بنك قناة السويس

وبحسب الجدول الجديد لأسعار الفائدة على الشهادات في بنك قناة السويس، يناير 2023، يصرف البنك لشهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت، 16.00 % شهريا، والثلاثة أشهر 16.250%، والسنوي 17.00%، ويكون الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات.

وبالنسبة لشهادة الادخار ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات في بنك قناة السويس يطلق عليها شهادة الحصاد، يصرف العائد شهريا 15%، والثلاثة أشهر 15.25% وستة أشهر 15.5%، والحد الأدنى 1000 جنيه، ويكون معدل العائد متغير.

شهادات الـ 25 في الأهلي المصري ومصر

ويذكر أن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرحا، شهادات ذات عائد مرتفع، بسعر فائدة يصل إلى 25% يصرف سنويا و22.5 شهريا، وأطلق البنك الأهلي المصري على الشهادة اسم «البلاتينية» بينما في بنك مصر يطلق عليها اسم «طلعت حرب».