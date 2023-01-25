5 أجهزة «لاب توب 2023» تبدأ أسعارها من 6000 حتى 10 آلاف جنيه

تشهد أسواق الأجهزة الإلكترونية وتحديدا «اللاب توب»، حالة من الاستقرار في الآونة الأخيرة، بدعم من زيادة إقبال الطلاب والموظفين والعاملين في مجالات التكنولوجيا، للشراء من أجل مساعدتهم في أداء مهامهم اليومية، ودائما ما يبحثون عن الأسعار الأقل سعرا لتناسب الظروف المادية.

«الوطن»، أجرت جولة في سوق العصر بالخليفة المأمون في مصر الجديدة، لمعرفة كافة التفاصيل حو 5 أجهزة لاب توب الأقل سعرا، لتناسب الجميع، وتحدثت مع عدد من التجار.

أحمد سعيد، أحد التجار بسوق العصر، أكد أن هناك استقرارا في أسعار اللاب توب، لافتا إلى أن الطلاب يبحثون عن أجهزة مناسبة، وخاصة أن الكثير من الأشخاص يفضلون الجديد بدلا من المستعمل بنفس السعر.

وأوضح أن أسعار اللاب توب الجديدة تبدأ من 6 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه وأكثر، ولكن أغلب المواطنين يقتنون لاب توب بأسعار تتراوح بين 6 آلاف حتى 10 آلاف جنيه أو 15 ألف جنيه.

وقال مصطفى علي، صاحب أحد المحال في سوق العصر، إنّ هناك الكثير من الأنواع بأسعار ومواصفات ومميزات متقاربة، ولكن العميل هو من يختار المفضل له، موضحا أن هناك استقرار في المبيعات وتوافر للمنتج الجديد والمستعمل.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أسعار 5 أجهزة من اللاب توب والأقل سعرا بداية من 6 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه بالمواصفات.

لينوفو 3020E

السعر 6899 - حجم الشاشة 14 بوصة - حجم القرص الثابت 1 تيرا بايت - حجم ذاكرة RAM 4 جيجابايت، نظام التشغيل DOS.

لاب توب ديل لاتيتيود E7470

السعر 7000 - حجم الشاشة 14 بوصة - حجم القرص الثابت 180 جيجابايت - نظام التشغيل ويندوز 10- وصف القرص الصلب SSD - الدقة 1080 بكسل - 8 جيجابايت RAM.

لاب توب لينوفوIML05

السعر 8269 - حجم الشاشة 15.6 بوصة - حجم القرص الثابت 1 تيرا بايت - طراز وحدة المعالجة core i3 - رام 4 جيجابايت، وهارد 1 تيرابايت.

اسس X409FA-BG003T

السعر 9244 - حجم الشاشة 14 بوصة - طراز وحدة المعالجة core i3 - حجم ذاكرة RAM 4 جيجابايت - نظام تشغيل ويندوز 10 - وصف القرص الصلب 1تيرابايت hdd.

اتش بي ايليت بوك 840 G4

السعر 10000 جنيه - حجم الشاشة 14 بوصة - حجم القرص الثابت 256 جيجا بايت - نظام التشغيل ويندوز10 برو 64 بت - وصف القرص الصلب SSD - انتل كور i5-7300U في برو، مع بطاقة رسومات انتل HD 620 «تردد أساسي 2.6 جيجاهرتز، حتى 3.5 جيجاهرتز مع تقنية انتل تيربو بوست، ذاكرة تخزين مؤقت 3 ميجابايت، ثنائي النواة»، الذاكرة 16GB RAM (DDR4-2133 SDRAM).

تطبيق الفاتورة الإلكترونية

ومن جهته، نصح إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، خلال تصريح لـ «الوطن»، بضرورة التركيز على كتابة وتدوين السعر على المنتجات والسلع بكافة أنواعها لعدم حدوث أي غش أو تلاعب تجاري من البعض.

وأضاف أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يمنع التلاعب في الأسعار ويحد من عمليات الغش وتجعل التاجر يمتلك مصداقية أمام المواطن وكذلك تحد من جشع التجار والغلاء، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة في السوق.