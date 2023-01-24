انتعاشة في أسواق العطور.. وتجار: «الهاي كوبي» يزيح «البراندات» من المنافسة

تشهد أسواق العطور حالة من الانتعاش في الآونة الأخيرة، بدعم من ارتفاع معدلات إقبال المواطنين على شراء عطور «الهاي كوبي» التي تناسب دخول القطاعات الواسعة من الفئات المتوسطة من المواطنين، مقارنة بالعطور الأصلية «البراندات» التي تناسب الفئات الأعلى دخلاً.

وتجولت «الوطن» في شارع الجيش بمنطقة باب الشعرية التي تشمل الخامات بالجملة بالإضافة إلى منطقة الحسين التابع لحي الجمالية، وسوق الأزهر، لرصد أسعار العطور وأنواعها التي تناسب أصحاب الدخول المتوسطة، وتحدثت مع عدد من التجار.

وذكر صابر متولي أحد الموزعين في باب الشعرية، أن الخامات التي تُباع بالجملة تكون للتجار حيث يبدأ سعر الجرام الخام من 2 جنيه وأكثر حسب الأنواع، والكحول الذي يعمل على تخفيف زيت العطر يصل سعر اللتر من 15 جنيها إلى 100 جنيه حسب جودته، وجرام المثبت يبدأ من 2 جنيه، وماء مقطر وزيت السلفيون.

أسعار العطور

وعلى جانب آخر، تحدث أحمد بيومي أحد تجار في منطقة الحسين، أن يمكن للشخص شراء زجاجة عطر بسعر يبدأ من 15 جنيه حتى 100 جنيه، حسب حجم الزجاجة ونوع العطر لأن هناك أنواع كثيرة من العطور العالمية التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص.

فيما يبيع أحمد خلف في حي الجمالية العطور التقليد أو «الهاي كوبي» من العلامات التجارية العالمية كما يطلق عليها، وبعروض كبيرة على سبيل المثال عدد 9 أقلام بحجم 35 ملي الواحد سعرهم 190 جنيه وبروائح مختلفة وهناك 5 زجاجات من العطور حجم 125 ملي من أنواع «كوكو شانيل، وسكاندل، ولا في ايه بيل، سي وجود جيرل» بـ 130 جنيها، ونفس الأسعار للرجال من «باكو ربان وboss»، وغيرهم.

العطور الـ «tester»

ويوجد أيضا زجاجات لعطور عالمية يطلق عليها اسم «tester» وهي التي تكون متوفرة في المحال التجارية الكبرى لاختبارالبرفيوم قبل شراءه لمعرفة الرائحة، وتُباع بسعر أقل كثيرا عنهم، على سبيل المثال 200 جنيه بدلا من 1000 جنيه، ومتوفر للرجال والنساء، بحسب تصريحات «خلف».