لاب توب وسماعات طبية وأكشاك لذوي الهمم بالمنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، عن تسليم 18 جهاز تعويضي وسماعات طبية لذوي الهمم، إضافة لتوزيع 2 كشك مجهز بالبضاعة والثلاجات، وتسليم 35 جهاز لاب توب على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بجامعة المنيا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

قال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن ذلك يأتي فى إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

طفرة حقوقية غير مسبوقة

وأضاف أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هناك طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون فى المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم على حقهم في التعليم والصحة.

رفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن دعم الأورمان لذوى الهمم يأتى على رأس أولويات عملها الخيري فى جميع أنشطتها، لرفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم، وأنهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

خدمات طبية تخص ذوي الهمم

وقال «شعبان»، إنه على مدار السنوات الماضية أقامت الجمعية مشاريع تنموية وخدمات طبية تخص ذوي الهمم، سواء التي تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتسهل عليهم أمور حياتهم، أو مشاريع تساعدهم على العيش ووجود حرفة لكسب الرزق أو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاص، فضلا عن دعم أفكارهم وتحويلها لمشروعات.