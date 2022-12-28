توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم بجامعة المنصورة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية وجمعية الأورمان بالتعاون مع جامعة المنصورة احتفالية خاصة لتوزيع عدد 27 جهاز لاب توب على ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة المنصورة فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

حضر الاحتفالية كلا من الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة، ونواب الجامعة، وعميدي الكليات.

رعاية الأسر الأولى بالرعاية

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، في بيان صحفي، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

عبد العزيز: رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية

وأشاد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا.

شعبان: تجفيف منابع الإعاقة البصرية من خلال قوافل طبية

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الدقهلية ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 37ألف مريض، وإجراء 13,289عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 7,275 نظارة طبية لغير القادرين.

وأضاف أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألفين جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.