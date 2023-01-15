أفضل 4 أجهزة لاب توب في مصر.. سعرها أقل من 9 آلاف جنيه

مع بداية العام الجديد تتجه أنظار الطلاب والباحثين وأعضاء هيئات التدريس والفئات الشابة، نحو أحدث أجهزة اللاب توب، ويبحث عدد من الطلاب فى الجامعات عن أفضل الأسعار التي تتناسب مع مصروفهم وميزانيتهم.

وترصد الوطن فى هذا التقرير، أفضل أسعار لأجهزة اللاب توب، والتى تقل عن الـ9 آلاف جنيه، وتتناسب مع ميزاينة العديد من الأسر المصرية ممن لديهم طلاب فى الجامعات والمدارس، وفقا لما قاله محمد عبدالرحمن، صاحب شركة بيع أجهزة اللاب توب.

واستعرض عبدالرحمن مجموعة من أجهزة اللاب توب، منها لاب توب لينوفو V14 82C6006GED AMD 3020E، وهو يعد من الأجهزة المناسبة لطلاب الجامعات، بذاكرة 4 رام جيجابايت - هارد 1 تيرابايت اتش دي دي - كارت شاشة ايه ام دي راديون - شاشة 14 بوصة HD عالية الدقة 220 مضادة للتوهج دي اوه اس - لون رمادي ايرون، و بسعر 6999 جنيه تقريبا.

لاب توب لينوفو

أما الجهاز التاني فهو لاب توب V15-ADA لينوفو 82C7007YED، ويأتى هذا الجهاز بشاشة 15.6 بوصة اتش دي، هارد 1 تيرابايت، رام 4 جيجابايت، ايه ام دي اثلون 3020E، معالج رسومات ايه ام دي راديون جرافيكس مدمج، دوس - رمادي ايرون، وبسعر لا يتجاز 7200 جنيه.

لاب توب من ديل 14 بوصة

وأوضح أن لاب توب من ديل 14 بوصة، يأتى بذاكرة تخزين 500 جيجابايت، ذاكرة رام 8 جيجابايت، وانتل الجيل الرابع i5 Core، ومايكروسوفت ويندوز 7 بروفيشينال، أسود - لاتيتيود E 64401.01.0، يكون سعره في حدود الـ6800 جنيه تقريبا.

جهاز لاب توب لينوفو i3

وأشار إلى جهاز لاب توب لينوفو V14 82C6006GED، i3 كور 10110U، ويأتى بذاكرة رام 4 جيجابايت، وهارد 1 تيرابايت HDD كارت شاشة انتل ايريس، وشاشة 14 بوصة HD عالية الدقة 220 مضادة للتهوج، موضحا أن هذا الجهاز يعمل بنظام التشغيل نظام التشغيل دوس- وبلون رمادي، وسعره فى حدود الـ8950 جنيها.

لينوفو ايدياباد 3

واخيرا جهاز لاب توب لينوفو ايدياباد 3 15IML05 IML-جيل 10 انتل كور i3-10110U، وذاكرة رام 4 جيجابايت، وهارد 1 تيرابايت، وكارت شاشة انتل شاشة UHD، 15.6 بوصة HD (1920x1080) TN 220 وحدة مضادة للتوهج، ونظام دوس- أزرق بسعر يصل إلى 9 آلاف و500 جنيه.