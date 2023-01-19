أعراض الاكتئاب عند النساء.. بينها الإرهاق والإحباط وفقدان الشغف

الاكتئاب يؤثر على حياة المرأة وصحتها النفسية والجسدية، وعلى الرغم من تشابه أعراضه عند الجنسين، إلا أن بعضها قد تكون أكثر شيوعًا في النساء، ويمثل معرفة الأعراض المبكرة، خطوة أولى في تشخيص المرض وعلاجه.

الاكتئاب يُعد أكثر شيوعاً في النساء عن الرجال، وذلك نظراً للتغيرات الهرمونية التي تحدث على مدار حياة المرأة، وطبيعة استجابتها للتوتر، وكذلك الضغوط الاجتماعية وأعباء رعاية أطفالها، وقد تظهر عليها علامات تنذر بإصابتها، دون أن يلاحظها أحد، ويفيد معرفة هذه الأعراض في الانتباه للأمر من بدايته.

أعراض الاكتئاب عند النساء

أول أعراض الاكتئاب لدى المرأة هو اليأس والإحباط، وشعورها بعدم أهميتها وربما كراهية ذاتها مع الإحساس بالذنب دون ارتكاب خطأ أو تقصير، وقد تظهر أعراض الاكتئاب عند البنات في بدايته في صورة تغيرات شديدة في المزاج، مثل نوبات غضب شديدة تعقبها نوبات بكاء وحزن عميق، حسب ما نشر في موقع «mayo clinic».

وتبدأ أعراض الاكتئاب عند النساء في كثير من الحالات، بفقدان الشغف والاهتمام بأنشطة وأعمال، طالما كانت في السابق مصدر متعة ومحط اهتمام، وعلى سبيل المثال فقدان الشغف بهواية محببة أو عدم الاستمتاع بوظيفة كانت مرغوبة، فضلا عن مشاكل النوم والتعب العام، ربما يبدأ ظهور الاكتئاب بمشاكل في النوم، مثل النوم فترات طويلة، أو الأرق، وصعوبة الحصول على قسط كاف من النوم.

التعب والإرهاق دون بذل مجهود

كذلك يعد أحد أعراض مرض الاكتئاب عند النساء في بدايته الشعور بالتعب العام والإرهاق دون بذل مجهود شاق أو حدوث تغيير في الروتين اليومي، واضطرابات في الشهية، خاصة أن النساء أكثر عرضة للتغيرات في الشهية والوزن عند التعرض لنوبة اكتئاب، ويظهر ذلك في صورة زيادة الشهية ومن ثم زيادة الوزن، أو قلة الشهية وفقدان الوزن.

القلق والتوتر، يختلف اضطراب القلق عن الاكتئاب، ولكن قد تظهر بعض علامات القلق ضمن أعراض الاكتئاب عند النساء، أبرزها: العصبية والشعور بالتوتر، الأرق، الشعور بالرهبة والذعر، سرعة دقات القلب أو سرعة التنفس، ارتعاش العضلات، زيادة التعرق، صعوبة التركيز.

الشعور بالحزن وسيطرة اليأس والكآبة

ويعد الشعور بالحزن المستمر والكآبة وسيطرة اليأس والتشاؤم الذي يلازم المرأة فترة طويلة العرض الرئيسي للاكتئاب عند النساء، وانعدام الثقة بالنفس، خاصة أن الاكتئاب يؤثر على نظرة المرأة لذاتها فيجعلها تشعر بانعدام القيمة والعجز وعدم الرضا عن النفس، فضلا عن فقدان المتعة والدوافع الحياتية، وذلك يعد من عوارض الاكتئاب عند النساء الشائعة، الشعور بالفتور وانعدام الحافز حتى للقيام بالمهام اليومية المعتادة من النهوض من السرير، والقيام بالأعمال المنزلية الروتينية، والذهاب إلى العمل.

وتُعاني المصابات بالاكتئاب من أعراض جسدية مستمرة لا تستجيب للعلاج، أبرزها الصداع، والآلام المزمنة، واضطرابات الهضم، والإرهاق الدائم، هو أبرز أعراض الاكتئاب عند النساء: المعاناة من الشعور بالضعف العام، والإرهاق، وقلة الطاقة دون وجود مشاكل صحية وحتى مع أخذ قسط كاف من النوم.

الانعزال والابتعاد عن الآخرين

تميل المرأة في حالة الإصابة بالاكتئاب إلى الانعزال والابتعاد عن الآخرين، حتى عن العائلة، والأصدقاء المقربين، وربما يصل الأمر إلى الابتعاد عن أطفالها، فضلا عن مراودتها لأفكار انتحارية: قد تعاني النساء المصابات بالاكتئاب من تكرار التفكير في الموت أو الانتحار نتيجة الشعور بعدم أهميتها الحياة وأن الحياة لا تستحق العيش.