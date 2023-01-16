«بسملة».. إبداع في الرسم بأدوات بسيطة: التفاصيل أولا

منذ نعومة أظافرها في عمر 8 أعوام، اتجه شغفها نحو فرشاة الرسم على ورق أبيض، تخلط الألوان وتلاحظ التفاصيل الصغيرة، وبتشجيع من العائلة، أحبت الفن وأصبح لديها خيال واسع الأفق، لتبدع في رسم اللوحات بطريقة أقرب إلى الاحترافية، رغم أنها لم تحصل على أي كورسات خاصة بالمجال، لوحتها تبهر كل من يشاهدها.

تحكي بسملة مجدي، الطالبة بالفرقة الأولى، جامعة عين شمس البالغة من العمر 18 عاما، لـ«الوطن»، عن اكتشافها لموهبتها دون الحصول على أي دروس أو كورسات من خلال أسلوب التعليم الذاتي: «كان بابا حابب إنه يكتشف موهبتي من وأنا في مرحلة رياض الأطفال، وحكالي أن جدي كان خطاط ورسام، وبيعتقد أن موهبتي وراثة، وكمان والدي عنده نظرة فنية، فقدر إنه يساعدني إني أعدل رسوماتي بطريق أفضل، فكان بيهتم إنه يشتريلي ألوان وورق، وأجرب أكتر من مرة، لحد مبقيت أعرف أرسم وأوضح التفاصيل بطريقة دقيقة».

المشاركة في مسابقة عالمية «لمحات من الهند»

تروي «بسملة»، عن الاهتمام الذي لاقته من مدرسة الرسم الخاصة بها، التي كانت تطلع على أعمالها، وتزودها بالمعلومات، وتلفت نظرها إلى الأخطاء، ومن هنا شعرت بالجرأة الكافية للاشتراك في مسابقة عالمية للرسامين تسمى بـ«لمحات من الهند»، وكانت حينها في الصف السادس الابتدائي، لتحصل على المركز الثاني: «من خلال المسابقة دي اتعمقت أكتر واشتركت في معرض أقيم بمدينة نصر عرضت فيه لوحة ليا، ومن هنا بدأت أطور من مهاراتي وأدواتي عشان أوصل لمستوى أعلى».

الأدوات التي تستخدمها بسملة في الرسم

بأدوات بسيطة من ألوان الخشب، الفحم، أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة، أبدعت بسملة في إظهار تفاصيل الوجوه التي تنقلت بأناملها لتوثيقها وإضفاء لمسات من الجمال عليها، «تكلفة أدوات الرسم عالية جدا، فحبيت إني استعمل حاجات بأقل سعر، وأنا بحب الطبيعة وتغذية عيني بالأماكن الخضراء، والغابات، والألوان المختلفة فيهم، فقدرت أتأقلم على الأدوات دي».

أمنية بسملة في المستقبل

«بحلم يكون عندي معرض خاص بيا»، أمنية تود بسملة تحقيقها في السنوات المقبلة، «بتمنى أوصل لأعلى مستوى ممكن في المجال، وأرسم لوحات من وحي خيالي، ويكون فن خاص بي في معرضي»، وعلى الرغم من حبها للرسم إلا أنها ستبذل مجهودا في دراستها العلمية، فترغب في التخصص بقسم الهندسة الوراثية وعلم الجينات، بالإضافة إلى النصيحة التي تريد أن توجهها إلى الشباب: «مش لازم عشان معندكش موهبة إنك متعرفش تتقنها، بل ممكن تتعلمها لو أصريت على ده، وممكن تكون أفضل من اللي عنده الموهبة».