أبرز 14 تصريحا لمجدي يعقوب في ندوة الجامعة الأمريكية: الاكتئاب يدمر القلوب

استضافت الجامعات الأمريكية في القاهرة، السير مجدي يعقوب، جراح القلب، في ندوة بعنوان «حوار من القلب مع رائد العلم والعمل الخيري»، بحضور كلاً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية، ولفيف من القيادات الجامعية والسياسيين والتنفيذين، حيث استعرض خلالها، بعض اللمحات في حياته الشخصية ومسيرته العلمية.

وتستعرض «الوطن» بعض النقاط الهامة في ندوة السير مجدي يعقوب وأبرز تصريحاته، وهي كالتالي:

1- زراعة الأعضاء هبة الحياة للآخرين.

2- الاكتئاب يدمر القلب ويجب مقاومته.

3- القلب مصدر العواطف والمشاعر.

4- هناك متلازمة يطلق عليها متلازمة القلب المفتور سببها الاكتئاب.

5- وفاة عمتي جعلتني «طبيب قلب».. وأبي أهم قدوة في حياتي.

6- القلب دائما هو من يتألف من عدة مليونات من الذرات تعمل معا في تغانم.

7- لاتوجد غيرة بين الأطباء والكل يعمل من أجل راحة المريض.

8- أحب اقتناء السيارات المسرع.

9- أول سيارة امتلكتها، كانت إنجليزية وسريعة، و فيما بعد كان لدي فيراري وبورش.

10- اهتم بالبحث العلمي، وارتبطت كثيرا به.

11- مبهور بمستوى الأطباء المصريين، وادعوا الشباب التحلي بالتواضع والسعي والاجتهاد.

12- يستفيد 20% فقط من سكان العالم، من الاكتشافات الطبية الحديثة.

13- نحو 30% من سكان العالم لا يتلقون العلاج وهو ماجعلني أسعى لبذل المزيد في العمل الخيري.

14- مبهور بموهبة الشباب المصريين.