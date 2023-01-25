السيسي يشارك في اجتماع لرؤساء كبرى الشركات الهندية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود في نيودلهي، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك بمشاركة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الهنود وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة وكبرى الاتحادات والغرف التجارية والصناعية في الهند، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.