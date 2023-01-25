وكيل «دستورية النواب»: مشاركة السيسي في احتفالات الهند يعكس عمق العلاقات بين البلدين

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين علي المستويين الرسمي والشعبي.

حركة عدم الإنحياز

وأضاف الطماوي أنّ مصر والهند كانا من أهم الداعمين والمؤسسين لحركة عدم الانحياز، لافتا إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين يؤكد العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين، لأنها تمتد من السياسة الي الاقتصاد، وتجربة الهند في تحقيق التنمية المستدامة تجربة محترمة، أشاد بها الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء الاحتفال بيوم الجمهورية في الهند.

سياسة مصر الخارجية

وتوقع وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استمرار التعاون المشترك بين البلدين في ظل الأزمة الأقتصادية العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة للأزمة الروسية الاوكرانية من ناحية، وتداعيات وباء كورونا العالمي من ناحية أخرى، الأمر الذي يرجح معه وجود تعاون مثمر خلال الفترة القادمة على كافة المسارات بين مصر والهند، مشيدا بالتطور الهائل في سياسة مصر الخارجية في ظل قيادة الرئيس السيسي، والتي تعود بمنافع كبيرة علي الدولة المصرية، وهي في طريقها لتحقيق التنمية المستدامة.