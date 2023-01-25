وزير الري ونظيره الجنوب سوداني يفتتحان محطة مياه الشرب الجوفية في جوبا

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، محطة مياه الشرب الجوفية في المنطقة السكنية بجبل ليمون -أحد الأحياء الموجودة بشرق العاصمة جوبا- في احتفال شعبي ووسط حفاوة وسعادة بالغة من المواطنين بالحي، وذلك بحضور معتز مصطفي عبدالقادر سفير مصر بجنوب السودان ولفيف من القيادات والمسئولين من البلدين.

وفى كلمته بالاحتفالية، أعرب «سويلم» عن سعادته بالتواجد وسط أهالي دولة جنوب السودان الشقيقة والاحتفال معهم بانطلاق المياه من محطة مياه الشرب المهداة من الشعب المصري للشعب الجنوب سوداني الشقيق، والتي تحمل الخير والتنمية للمواطنين بالمنطقة حيث تخدم ما يقرب من 2000 نسمة، معرباً عن سعادته الشخصية برؤية تأثير المحطة على المواطنين.

تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وتطهير المجاري المائية من الحشائش

وأشار إلى الانتهاء مصر من تنفيذ محطة مياه شرب جوفية بالمناطق النائية مع تشغيلها بالطاقة الشمسية لتحقيق استدامة تشغيلها وتوفير مياه الشرب لما يقرب من 100 ألف نسمة، إضافة لتنفيذ العديد من مشروعات حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة، وذلك في إطار دعم مصر الدائم لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات.

وأكّد «سويلم» أنَّ العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كل الأصعدة وعلى مدى سنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان ، ومؤكداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات التنمية في مختلف ولايات جنوب السودان الشقيق.

وأشاد «سويلم» بذكرى مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني الراحل ، ودوره البارز في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وفي كلمته عبر بال ماي دينج، عن سعادته بزيارة وزير الري، ومعرباً عن شكره لمصر لما تقدمة من دعم لجمهورية جنوب السودان خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، مما يُسهم في استقرار المواطنين والحد من الصراعات.