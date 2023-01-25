تشييع جنازة شهيد الشرطة بكفر الشيخ عقب صلاة الظهر اليوم

أعلنت أسرة النقيب أحمد ياسر توفيق، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، الذي اُستشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أثناء تأدية عمله، تشييع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم، من مسقط رأسه بقرية «أبو أحمد»، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ.

مشاركة الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تشييع الجنازة

ومن المقرر أن يُشارك في تشييع جنازة شهيد الشرطة عديد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية، وأهالي قريته، وزملاء الشهيد.

استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق

واُستشهد النقيب أحمد ياسر توفيق، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، 26 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية بشأن إلقاء القبض على مسجل خطر، يُقيم بقرية دفرية، التابعة لمركز كفر الشيخ.