فسخ التعاقد مع مسؤول منفذ بيع لحوم في شبين الكوم للبيع بأزيد من السعر

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، إنهاء تعاقد مسؤول منفذ بيع اللحوم الطازجة التابع لمديرية الزراعة بشبين الكوم، وإحالة اللجنة المسؤولة عن متابعة الأسعار والجودة للشؤون القانونية لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة للمنفذ الكائن أمام كوبري مبارك بحي شرق، للتأكد من الالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة بقوائم الأسعار، والاطمئنان على مستوى جودة المنتجات المعروضة.

زيارة محافظ المنوفية لمنفذ بيع لحوم وزارة الزراعة

وخلال تفقده، أجرى محافظ المنوفية حواراً مع أحد المواطنين استفسر فيه عن جودة اللحوم وأسعارها، وبسؤاله لاحظ قيام مسؤول المنفذ الزراعة بالبيع بأزيد من السعر المعلن من 160 إلى 170 للكيلو الواحد بالمخالفة للسعر المقرر، وعلى الفور كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع رئيس حي شرق بالتواجد اليومى والمتابعة الدورية للمنفذ، لإحكام الرقابة ومراجعة كل الأسعار، والتشديد على الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعهم من الإستغلال.

استمرار الجولات المفاجئة على المنافذ

وأكد محافظ المنوفية، استمرار جولاته المفاجئة على كل معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بنطق المراكز والمدن، للتأكد من منظومة الأسعار وتوافر جميع السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية، وإتاحتها بصفة مستمرة للمواطنين، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الزراعة في التوسع لإقامة المزيد من المنافذ والشوادر لضمان تلبية متطلبات واحتياجات أهالي المحافظة.