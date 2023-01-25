دبلوماسي سابق: العلاقات المصرية الهندية دخلت مرحلة جديدة بعد زيارة الرئيس

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي كضيف شرف لحضور احتفال الهند بعيدها الجمهوري غير مسبوقة، وهذا يؤكد حرص الهند على تعزيز وتعظيم العمل المشترك مع مصر في المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الهندية دخلت مرحلة جديدة.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الهند أعلن اليوم عن قيام شراكة استراتيجية بين البلدين، في مرحلة جديدة تستجيب لتطلعات كل من الشعبين إلى جانب ترسيخ التعاون بينهما في كل المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة سواء على الصعيد الثنائي أو تحركاتهما في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة على ضوء الحرب الروسية وتداعيتها الاقتصادية والأمنية العالمية.

أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنه تم طرح العديد من القضايا في المؤتمر الصحفي المشترك الذي انعقد اليوم بين البلدين مصر والهند، ذاكرًا تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بـأن مجالات التعاون بين البلدين شاملة تغطي كل المستويات العسكرية والدفاعية والأمنية فضلًا عن التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، مشيرًا إلى أن رفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال السنوات المقبلة لتصل لـ 12 مليار دولار يتوقف على القطاع الخاص لدى الطرفين.

أهمية تشجيع القطاع الخاص لدى البلدين

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أهمية دور الحكومتين المصرية والهندية في تشجيع القطاع الخاص لدى البلدين على إقامة جسور تواصل وعلاقات تعاون فيما بينهم، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بينهما، مشيرًا إلى أنه يجب على مصر استهداف قطاعات معينة في الهند، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك للتعاون معها.