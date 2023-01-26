أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق والمحال المختلفة.

وفي السطور التالية نقدم أسعار الفراخ البيضاء في المحال التجارية والأسواق اليوم، كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء من المزرعة نحو 54 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 58 جنيها.

سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء في المزرعة اليوم نحو 48 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 53 جنيها.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في المزرعة نحو 65 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة اليوم نحو 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- بلغ سعر الديك الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك 80 جنيها.

- بلغ سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة نحو 80 جنيها للكيلو، ويصل سعره في المحلات إلى 85 جنيها.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من البط المسكوفي اليوم إلى نحو 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط اليوم، ليسجل نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البط المولار اليوم 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

- سجل سعر الكيلو الواحد من البط الفرنساوي اليوم 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.