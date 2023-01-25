«بوتين» ردا على إرسال دبابات «ليوبارد2» لأوكرانيا: لن نسمح بتهديد أراضينا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لن تسمح بتهديد أراضيها التاريخية، في أول تعليق له على إرسال دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

بوتين: روسيا وُلدت دولة واحدة متعددة الجنسيات

وأضاف «بوتين»، أن روسيا وُلدت دولة واحدة متعددة الجنسيات، منوها بأن الغرض من العملية العسكرية في أوكرانيا هو حماية الأراضي الروسية.

وصفت الرئاسة الروسية «الكرملين»، قناعة البعض باستمرار الأزمة الأوكرانية ضمانا لأمن قارة أوروبا بالسخف والغباء، فيما قال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف، إن الدبابات الأمريكية والألمانية تحترق مثل غيرها، لكنها باهظة الثمن، واضاف بيسكوف، ردا على سؤال بشأن اعتزام «واشنطن» تزويد أوكرانيا بـ«دبابات أبرامز»، أن الأمر سيقع في نهاية المطاف على عاتق دافعي الضرائب الأوروبيين.

تدمير طائرة أوكرانية بالقرب من «سلافيانسك» بـ «دونيتسك»

وفي سياق آخر، دمرت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، طائرة «سو27» أوكرانية بالقرب من «سلافيانسك» بمقاطعة «دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وأعلن الجيش الأوكراني، انسحابه من مدينة «سوليدار» الواقعة في منطقة «باخموت»، بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها لى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في 2022.

وقال سيرجي تشيريفاتي المتحدث العسكري الأوكراني، في «دونباس» شرق البلاد، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى انسحاب القوات إلى مواقع مجهزة بعد معارك صعبة لأشهر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.