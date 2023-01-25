المستشار الألماني: إرسال دبابات ليوبارد 2 يتماشى مع سياسية دعم أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في بيان، إن قرار توريد دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا يتبع خط ألمانيا المتمثل في دعم أوكرانيا بأفضل ما في وسعها.

وأضاف شولتس إن برلين تتصرف بطريقة منسقة بشكل وثيق دوليا، منوها إلى أن ألمانيا ستوفر في الخطوة الأولى 14 دبابة ليوبارد 2 من المخزونات العسكرية وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

ألمانيا ستصدر تصاريح نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

وستصدر ألمانيا تصاريح النقل المناسبة للدول الشريكة التي ترغب في تسليم دبابات ليوبارد 2 بسرعة من مخزونها إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن يُلقي المستشار أولاف شولتز كلمة أمام البرلمان الألماني بشأن هذه القضية الساعة 12 بتوقيت جرينتش، الثانية بتوقيت القاهرة.

وواجهت ألمانيا على مدار الأسابيع الماضية ضغوطا غربية للموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.