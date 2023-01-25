ألمانيا توافق رسميا على إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، أنّ «برلين» سترسل دبابات من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، مشيرة إلى البدء قريبا جدا في تدريب الأوكرانيين على تلك الدبابات، وقالت الحكومة الألمانية، إنّه يمكن للدول الأخرى التي تمتلك «دبابات ليوبارد»، إرسالها إلى «كييف»، مضيفة أنّ «برلين» ستوفر الصيانة والذخيرة للدبابات في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«برلين»: هدفنا تشكيل كتيبتين من «دبابات ليوبارد» في أوكرانيا

وأشارت الحكومة الألمانية إلى أنّ هدف «برلين» تشكيل كتيبتين من «دبابات ليوبارد» في أوكرانيا بقوة 14 دبابة، وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الاطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، إنّه شجع صراحة الشركاء الذين يملكون «ليوبارد» البدء بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

من جانبها، انضمت البرتغال إلى تحالف إرسال «دبابات ليوبارد» إلى أوكرانيا، فيما قالت وسائل إعلام إسبانية، إنّ «مدريد» التي كانت من أوائل الدول الغربية التي وعدت بنقل «دبابات ليوبارد» الألمانية إلى «كييف»، ليست في عجلة من أمرها للوفاء بوعودها.

وأوضحت صحيفة «إيل موندو»، أنّ إسبانيا كانت تأمل في إجراء تحديث وصيانة الدبابات في غضون شهر، لكن تقرر تأجيل هذه العملية مؤقتًا، وكانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، قالت في وقت سابق، إنّ الدبابات الغربية ستحترق إذا سُلمت لأوكرانيا، مضيفة تعليقا على احتمالية إرسال واشنطن «دبابات أبرامز»، إلى «كييف»، إن «موسكو» ستدمرها

«موسكو»: بوتين لم يجر أي محادثات مع زيلينسكي منذ عدة سنوات

وأوضحت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أنه لا تسوية سياسية في أوكرانيا بالأفق، وكانت «موسكو»، قالت في وقت سابق، إنّ فلاديمير بوتين، لم يجر أي محادثات مع فلاديمير زيلينسكي منذ عدة سنوات.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، إلى أنّ موقف خارجية جنوب أفريقيا، موقف تاريخي يدل على فشل محاولات الغرب لتقسيم العالم.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، ناليدي باندور، في مؤتمر صحفي، إنّ العلاقات الثنائية مع «موسكو» تتطور، مشيرة إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.