حسن يوسف يتعاقد على عمل درامي جديد لرمضان المقبل بعد غياب 4 أعوام

يستعد الفنان حسن يوسف، للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2023، بعمل درامي جديد، يحمل اسم «بيت السيدة»، ويتولى إخراجه سامر خاضر، وذلك بعد غياب طويل عن الأعمال الفنية، دام لأكثر من 4 أعوام.

حسن يوسف يتعاقد رسميا على عمل درامي جديد

وتعاقد الفنان حسن يوسف، بالأمس علي بطولة مسلسل «بيت السيدة»، الذي يشاركه في البطولة الفنانة عفاف شعيب، وذلك أول لقاء بينهما بعد 20 عاما.

آخر أعمال حسن يوسف الدرامية

وكان آخر عمل درامي للفنان حسن يوسف، هو مسلسل «الضاهر»، بطولة رغدة، محمد فؤاد، فريال يوسف، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، إنجي شرف، أحمد منير، أميرة هاني، سميرة محسن، علاء زينهم، عمر حسن يوسف، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، بصرى عبد المنعم، ودارين حداد، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

التجربة الثانية للمخرج سامر خضر

ويعتبر مسلسل «عودة البارون»، هي ثاني تجربة إخراج لسامر خضر في مصر، بعد انتهاءه من تصوير مسلسل «عودة البارون»، خلال الأيام القليلة الماضية، والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم الفنانة عاف شعيب وكل من النجوم أحمد سلامة وإيمي طلعت زكريا .