زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في الساعات الأولى من اليوم السبت الأرجنتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكي، إن مركز الزلزال وقع على عمق 610.7 كيلومتر ، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية ضرب الأرجنتين في في الساعة «10:09 بتوقيت جرينتش مساء أمس الجمعة «12:09 فجر اليوم السبت بتوقيت القاهرة»، عند ملتقى دائرة عرض 26.721 جنوبا وخط طول 63.039 غربا.

من جانبه، قال مركز رصد «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الزلزال ضرب بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، «سنتياجو ديل استيرو »، مضيفا أن الهزة الأرضية وقعت على على عمق 600 كيلومتر، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.