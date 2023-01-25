تفاصيل جديدة في قضية مدرب كرة قدم المتهم بقتل صديقه بعابدين.. الجيران كشفوه

على مدار 5 ساعات متصلة، خضع مدرب كرة قدم، متهم بقتل صديقه داخل شقة في وسط البلد بمنطقة عابدين، لجلسة تحقيق جديدة، واجهته النيابة خلالها بتحريات المباحث، التي أكدت تعمد المتهم تنفيذ جريمته وأنه دبرها للانتقام من صديقه بسبب وجود خلافات مالية، وأن الضحية رفض رد مبلغ مالي قدره 300 جنيه اقترضه من المتهم، وانتهت جلسة التحقيق مع المتهم بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

تفاصيل جريمة مدرب كرم القدم

أفادت تحقيقات النيابة، أن الشاب المتهم بقتل صديقه يدعى «هاني» مدرب كرة قدم في ملاعب خاصة، وكانا يجلسان سويًا داخل شقة المتهم في وسط البلد، وأن تلك الجلسة لم تستمر سوى 20 دقيقة انتهت بجريمة قتل راح ضحيتها أحدهما على يد الآخر، وأنه قتل صديقه وأمسك سكين المطبخ، ومزق جثمانه إلى أشلاء بقصد التخلص منه وحمله في حقائب صغيرة وإلقائه في مقلب قمامة، لكن جيران المتهم اشتبهوا بحدوث أمر غريب داخل شقة جارهم بعد أن سمعوا صرخات استغاثة من المجني عليه، ما جعله يهرب تاركا الجثمان.

ملابس مدرب كرم القدم ملطخة بالدماء

سكين وملابس ملطخة بالدماء خاصة بالمتهم بقتل صديقه داخل شقة وسط البلد، عثرت عليها النيابة العامة، داخل مسرح الجريمة، بعد هروب المتهم الذي يعمل مدرب كرة قدم، عندما استشعر بحالة قلق أمام باب شقته من الجيران الذين أبلغوا شرطة النجدة، فانتقلت قوة أمنية وتمكنت من دخول الشقة وعثرت على جثمان المجني عليه «أشرف محمد»، 56 سنة، وكانت عبارة عن 3 قطع، فتم نقله إلى مشرحة زينهم وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة رسميًا.

رواية شهود العيان

استمعت النيابة لأقوال 5 من جيران المتهم مدرب كرة القدم في ملاعب خاصة، وأقروا أنهم شاهدوا دخول المجني عليه شقة المتهم قبل 30 دقيقة وبعد دخوله بدقائق قليلة سمعوا استغاثته فطرقوا الباب مرات متكررة فلم يجيب أحد وبعدها انقطع الصوت فاستشعروا الخطر خاصة بعد خروج الشاب بمفرده مسرعًا وترك صديقه بالداخل.