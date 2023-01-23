أسعار الكتب في معرض الكتاب 2023.. تبدأ من جنيهين

عقد اتحاد الناشرين المصريين، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل خاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي سينطلق بعد ساعات قليلة، كما كشف المؤتمر عن أسعار الكتب، وأبرز الخصومات التي تطبق في الدورة الـ54 من هذا العام.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الكتب في معرض الكتاب 2023، وفقا لما كشفه سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، مشيرا إلى وجود تخفيضات بنسبة تصل إلى 80%.

أسعار الكتب في معرض الكتاب 2023

وقال إن أسعار الكتب في معرض الكتاب 2023 خاصة الإصدارات التابعة لوزارة الثقافة، ستكون مخفضة وتبدأ من جنيهين إلى 20 جنيهًا.

كما تختلف أسعار الكتب بحسب كل دار نشر والمؤلفين بها، وفق ما نشر عبر المواقع والصفحات الرسمية الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

خدمات لزوار معرض الكتاب 2023

- دخول كبار السن وذوي القدرات الخاصة وذويهم مجانا وتوفير مسارات خاصة وآمنة لهم.

- تخصيص أماكن استراحات للجمهور.

- أماكن للخدمات داخل أرض المعرض.

- توفير مواصلات لتسهيل انتقال الجمهور من وإلى المعرض.