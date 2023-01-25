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خسائر جرام الذهب اليوم ترتفع لـ23 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1755

كتب:

محمد الدعدع
04:06 م | الأربعاء 25 يناير 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، 5.5 جنيه، قبل قليل، لترفع بذلك خسائر المعدن الأصفر منذ الصباح لـ23 جنيها، بعدما فقد الجرام 17.5 جنيه في تعاملات منتصف اليوم الأربعاء.

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2006 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1755 جنيها، في حين سجل سعر الذهب عيار 18 مبلغ 1504 جنيهات، وتراجع الجنيه الذهب «8 جرام عيار 21» لـ14.040 ألف جنيه، في حين جاءت الأوقية بالسعر المحلي عند 62.378 ألف جنيه.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.