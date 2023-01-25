جرام الذهب يتراجع 17.50 جنيه مواصلاً خسائره لليوم الثالث

تراجعت أسعار الذهب، منتصف تعاملات اليوم، بمحال الصاغة، بقيمة 17.5 جنيه، ليستمر انخفاض سعر المعدن الأصفر لليوم الثالث على التوالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2011.5 جنيه، مقابل 2029 جنيها صباحاً، وسجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً 1760 جنيها مقابل 1775 جنيها صباحاً، وسجل عيار الذهب 18 سعر 1508.5 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرام عيار 21»، 14080 جنيها، في حين بلغ سعر الأوقية عالمياً 1930 دولارا أمريكيا.