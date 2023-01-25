استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم وجرام 21 يسجل 1765 جنيها

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، اليوم، استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية، على الرغم من وجود تذبذب واضح في سعر الذهب داخل البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ووفقا لما أعلنته الشعبة بشأن أسعار الذهب اليوم، بلغ سعر الأوقية في البورصات العالمية 1931 دولارًا، مقابل 1940 دولارًا، بانخفاض بلغ 9 دولارات مع نهاية تداولات البورصات العالمية أمس.

ووفقا للنشرة السعرية للشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، سجلت أعيرة الذهب المختلفة الأسعار التالية:

- الأوقية: 1931 دولارًا.

- الذهب عيار 18 سجل سعر 1,513 جنيها للبيع و1,521 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1,177 جنيها للبيع والشراء 1,183 جنيها.

- الذهب عيار 22 بلغ سعره 1,849 جنيها للبيع و1,860 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 24 بلغ سعره2,017 جنيها للبيع و2,029 جنيها للشراء.

جرام الذهب عيار 21 اليوم

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 بلغ سعره اليوم 1,765 جنيها للبيع و1,775جنيها للشراء، كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 14,120 جنيها للبيع، وبالنسبة للشراء سجل 14,200جنيه، أما سعر كيلو الذهب اليوم فبلغ 2,017,143 جنيها للبيع، مقابل 2,028,571 جنيها للشراء.