نجوم الفن يواسون مي فاروق في وفاة والدها: «ربنا يصبر قلبك»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنانة مي فاروق في وفاة والدها، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على وفاة والد مي فاروق كالتالي:

قالت أنغام عبر حسابها على إنستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وعلق الفنان أحمد جمال عبر إنستجرام: «البقاء والدوام لله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرك على فراقه».

وكتبت مي كساب، عبر حسابها على إنستجرام: «البقاء لله حبيبتي الله يرحمه ويصبر قلبك ويراضيه بقضاءه».

ونعت منه فضالي، والد مي فاروق، عبر إنستجرام قائلة: «البقاء لله يا حبيبتي شدي حيلك وربنا يصبر قلبك».

وقالت صفاء جلال عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام: «البقاء لله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

وفاة والد مي فاروق

وأعلنت مي فاروق، صباح اليوم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وفاة والدها، قائلة: «يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله الحاج فاروق إبراهيم والدي غدًا الخميس 26 يناير بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد من الساعة 6 مساءً وحتى 10 مساءً، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».