وفاة والد الفنانة مي فاروق.. والجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة الظهر

أعلنت الفنانة مي فاروق، عن وفاة والدها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع كبير مع المرض.

وكتبت مي فاروق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «أبويا مشي وسابني، إنا لله وإنا اليه راجعون».

بينما أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة مني فاروق، عن موعد جنازة الوالد،«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنتِي صدق الله العظيم، ننعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الحاج فاروق إبراهيم، والد النجمة الكبيرة مي فاروق، وستقام صلاة الجنازة اليوم الموافق 25 يناير، عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بـ6 أكتوبر، وسنوافي حضراتكم بتفاصيل العزاء لاحقا، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».