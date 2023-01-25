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مي فاروق تستقبل عزاء والدها غدا بمسجد الشرطة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:31 م | الأربعاء 25 يناير 2023
مي فاروق

مي فاروق

كشفت الفنانة مي فاروق، موعد عزاء والدها، إذ رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع كبير مع المرض.

مي فاروق تستقبل عزاء والدها غدا 

وكتبت مي فاروق، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله الحاج فاروق إبراهيم والد المطربة مي فاروق غدًا الخميس 26 يناير بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد من الساعة 6 مساءً وحتى 10 مساءً راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

جنازة والد مي فاروق

وشيع جثمان والد مي فاروق، اليوم بعد صلاة الجنازة عليه التي أقيمت بمسجد الحصري في منطقة السادس من أكتوبر، إذ دخلت الفنانة في حالة من الانهيار تام، وسط غياب نجوم الوسط الفني.

وفاة والد مي فاروق

وكانت مي فاروق أعلنت وفاة والدها قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، حيث كتبت: «أبويا مشي وسابني، إنا لله وإنا اليه راجعون». 

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