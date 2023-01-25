جثمان والد الفنانة مي فاروق يصل إلى مسجد الحصري استعدادا لصلاة الجنازة

وصل جثمان والد الفنانة مي فاروق، قبل قليل، إلى مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة عليه، بعد أن توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

مي فاروق ترافق جثمان والدها

ورافقت مي فاروق، جثمان والدها، بينما حرص عدد كبير من الأهل والأصدقاء على الحضور لمواساتها وتقديم العزاء.

إعلان مي فاروق عن وفاة والدها

وكانت مي فاروق أعلنت وفاة والدها قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، حيث كتبت: «أبويا مشي وسابني، إنا لله وإنا اليه راجعون».