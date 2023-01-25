انهيار والدة شهيد الشرطة بكفر الشيخ عند دفنه: «متسبنيش يا أحمد»

«يا ابني.. أنا أمك يا أحمد، أنا أهو يا أحمد يا ضنايا،»، عبارات يكاد القلب ينخلع منها، رددتها والدة الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق، صاحب الـ26 عامًا، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، أثناء تشييع جنازته، بقرية أبو أحمد، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ.

والدته: يا حبيب الكل يا أحمد

«يا قلب أمك، يا عريس، يا شهيد، يا ابني، يا حبيب الكل يا أحمد، يا حنين عليا يا حبيبي»، واصلت الأم رثاء نجلها بتلك الكلمات، وسط بكاء وعويل الأسرة، حزناً علي استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق، الذي كان مشهوداً له بالتواضع، وحُسن الخلق.

وتابعت قائلة: «الصبر يا رب.. الله يرحمك يا أحمد، ويسامحك، عمرك ما زعلتني يا قلب أمك، راضية بقضائك يارب وبحمدك، بس صبرني يا رب، اختبار صعب أوي يا رب».

استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق

وكان النقيب أحمد ياسر توفيق، 26 عامًا، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، قد اُستشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية بشأن إلقاء القبض على مسجل خطر، يُقيم بقرية دفرية، التابعة لمركز كفر الشيخ.

وشُيعت جنازة الشهيد ظهر اليوم الأربعاء، في جنازة مهيبة بقرية أبو أحمد، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وتم لف جثمان الشهيد بعلم مصر، ردد المشيعون هتافات «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«الله أكبر.. الله أكبر»، في ظل حالة من الحُزن الشديد والبكاء الذي سيطر على الجميع.

المحافظ يتقدم المشيعين

وتقدم المشيعين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشرطية بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والآلاف من أهالي كفر الشيخ.