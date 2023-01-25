مصرع 3 من عائلة واحدة وإصابة آخر في حادث على طريق «دمياط ـ الدقهلية»

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم بالدقهلية اليوم، وإصابة شقيقهم، إثر حادث أليم على الطريق الدولي بين مدينتي «المطرية ودمياط»، إذ كانوا يستقلون دراجة بخارية، وهم في طريقهم للمنزل، فاصطدموا بسيارة نقل ثقيل على الطريق مما تسبب في انقلاب الدراجة البخارية بهم على الطريق، ليتوفى علي أثرها 3 ويصاب الآخر بإصابات خطيرة وجرى نقلهم إلى مستشفى المطرية المركزي.

تلقي مدير أمن الدقهلية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بدراجة بخارية على الطريق بين مدينتي المطرية بالدقهلية ودمياط، نتج عنهم وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة.

أسماء ضحايا حادث المطرية بالدقهلية

انتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث المطرية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كل من: «إبراهيم إبراهيم رشاد سليمان، وعصام إبراهيم رشاد سليمان، ومحمد صلاح سليمان»، وإصابة رابع يدعى «محمد إبراهيم سليمان» ويه إصابات خطيرة، وجميعهم مقيمون في قرية «نبالي» بمركز الجمالية.

نقل 3 جثامين إلى مستشفى المطرية

هرعت سيارات الإسعاف والجهات الرسمية على الفور إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى المستشفى، فتم نقلهم إلى مستشفى المطرية بالدقهلية وإيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى لحين تصريح النيابة العامة تسليمهم إلي ذويهم، وإسعاف المصاب كونه في حالة حرجة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.