التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث تصادم بشبرا الخيمة

صرّحت جهات التحقيق بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة أسفل الطريق الدئري بمنطقة مسطرد.

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة والده ووالدته، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي حول الوفاة، والاستعلام عن حالة المصابيّن.

وتلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم لموتوسيكل وسيارة أسفل الطريق الدائري بمسطرد، ووجود حالة وفاة ومصابيّن اثنين.

الدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع التصادم

وانتقلت أجهزة الأمن والمرور و3 سيارات إسعاف، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية للطريق، وتسيير المرور بالمنطقة ونقل المتوفى والمصابيّن للمستشفى.

وتبين من التحقيقات أن حالة الوفاة لطفل يدعى آدم محمد، 7 سنوات، إذ لقي مصرعه خلال محاولة إسعافة في قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، فيما أصيب والده محمد السيد عبد الوهاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ووالدته راندا رضا باشتباه كسر في الحوض، وتم نقلهما للعلاج في مستشى ناصر العام.

تصادم سيارة وموتوسيكل

كما تبين أن الحادث عبارة عن تصادم سيارة وموتوسيكل كان يستقله الزوجان وطفلهما، وجرى رفع آثار الحادث، ونقلهم للمستشفى، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطفل والتحفظ على سائق السيارة وندب المهندس الفني لمعاينة الموقع.