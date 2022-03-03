سفير كوريا الجنوبية: قريبا إنشاء أول مصنع «تابلت» بأفريقيا في مصر

قال سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، إنه بفضل الاتصالات المستمرة بين البلدين فإن كوريا تريد أن يكون هناك تعاونًا واستثمارًا في مجال الإلكترونيات من أجل الاستهلاك والتصدير لدول المنطقة، وسيجري صناعة التابلت في مصر دليلًا على العلاقات القوية بين البلدين.

تعاون مع مصر في إنتاج التابلت

وأضاف «ووك»، خلال استضافته في برنامج «بدون حظر» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أنه يأمل نقل التكنولوجيا الصديقة للإنسان إلى مصر لأن هذا سيغير الاتجاهات والآراء الخاصة بالمصريين، مبينًا أن التعليم أحد العوامل التي جعلت الاقتصاد الكوري معجزة، مبينًا أن التعليم الكوري ليس كامل 100% وتريد البلد تنميته بالتعاون مع الطلاب وأولياء الأمور، متابعا: «هناك تعاون بين مصر وكوريا ليس في مجال التعليم ولكن في مجال الإلكترونيات حيث سيجري إنشاء أول مصنع للتابلت في إفريقيا في مصر، ويسمى تابلت كمبيوتر، وجرى توقيع عقد لنمد كل طالب مصري بهذا الشكل من التكنولوجيا، فهذا بداية رائعة للتعاون فيما يخص التعليم، وأنشأنا جامعة تكنولوجية كورية سيتعلم فيها المصريون، وهذا يساهم في تطور مستقل الطلاب، وهو أمر إيجابي».

مناقشة مع الفريق أسامة ربيع

وأوضح سفير كوريا الجنوبية، أنه ناقش مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس من أجل مشاريع تخص الطاقة والسكك الحديدية، في ظل وجود خطة لكي يكون هناك منطقة صناعية حرة في منطقة قناة السويس، وإنشاء خطوط مترو، وجرى الحديث مع وزير النقل عن وجود مشاريع سيتم التعاقد عليها في المستقبل لتكون مصر قادرة على التصدير للدول الأخرى، مؤكدًا أنه سيجري إنشاء فرع للجامعة الكورية للتكنولوجية في العاصمة الإدارية.

تعلم اللغة العربية على يد مدرس خصوصي

وتابع سفير كوريا الجنوبية: «أحاول تعلم العامية المصرية وليس اللغة العربية فقط وأنا أحب تعلم لغات جديدة ولهجات مثل اللهجة المصرية، فاللهجة المصرية مختلفة، لكنها ممتعة ولدي مدرس خصوصي، وأنا مبسوط جدًا، وأرى أن كل شبر في مصر عزيز، وله تراث كبير وأحب أماكن سقارة والأهرامات والهرم المدرج، وكنت محظوظًا أنا أخذ زوجتي وأذهب إلى هذه الأماكن وإلى الغردقة والبحر الأحمر وأسوان والأقصر».