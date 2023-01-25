«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي 28 يناير

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي بدأت يوم 12 يناير واستمرت حتي يوم 17 يناير.

إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي .. السبت

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في خطاب رسمي، أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، يوم السبت 28 يناير 2023، علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

رابط نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي نصف العام علي هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس فور اعلانها مباشرة.

ومن جانبه أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول بالألوان وليس الدرجات، وذلك وفقا للقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييم.

نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي .. الألوان

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب سيتعرف علي مستواه في الاختبارات، كما يلي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).